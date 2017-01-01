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Gemlik'te şenlik coşkusu



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde şenlik coşkusu devam ediyor.

Gemlik Belediyesi'nin Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim alt sınıflarıyla birlikte tertiplediği engelliler şenliği hafta sonunda da devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan şenlik ilgi gördü. İllüzyon, animasyon gösterimleri, halk oyunları folklor gösterileri ile renklendi. Gemlik Roman Kültürü Araştırma Derneği Müzik Grubu konser verdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda rehabilitasyon ve özel alt sınıfların stantlarının açılışı yoğun ilgi gördü. Gemlik Belediyesi'nin projesi olan Engelsiz Kafe Açılışı, Çalgıcı Mektebi'nin desteklediği Özel Gemlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çocuk Korosu'nun konseri ile renklendi. Festival havasına bürünen şenlik kutlamaları davetlilere ikramlar ile sürdü.

(MŞ)



15.05.2017 18:11:09 TSI

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