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Sokak oyunları şenliği düzenlendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:10
Sokak oyunları şenliği düzenlendi
Sokak oyunları şenliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kent Konseyi ile Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sokak oyunları şenliği' büyük bir ilgiyle start aldı. Şenliğe katılan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çocuklarla birlikte çember ve deleme çevirip, ip atladı.
Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Kent Konseyi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Sokak oyunları şenliği' büyük ilgi gördü. Karaali Atletizm Stadında gerçekleşen ve iki gün sürecek olan sokak oyunları şenliğinin ilk gününde çember, kırcik, deleme ve ip atlama oyunlarında mücadele eden Adıyaman Anadolu Lisesi ile Adıyaman Lisesi öğrencilerinin kıyasıya yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, amaçlarının eski kültürleri yeni nesle ulaştırmak olduğunu dile getirerek, "İki gün sürecek olan şenliğimizin ilk gününde kırçik, deleme, çember ve ip atlama yarışmalarımız olacak. Yarın da Kale önünde beştaş ve çizgi oyunlarımız gerçekleştirilecek. Bu anlamda bu şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi de şenliğimize davet ediyoruz" dedi. Adıyaman'da yıllar önce oynanan sokak oyunlarının bugün şenlik olarak düzenlenmesine katkı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "Eskiden bizim oyunlarımız bunlardı. Bu oyunlarla sokakta zaman geçirirdik. O zaman ailelerimiz bizi eve sokmak için uğraşırlardı, şimdide biz çocuklarımızı sokakta bu oyunları oynamaları için uğraşıyoruz. Ben tüm çocuklarımıza bu oyunları sokakta, arkadaşlarıyla birlikte oynamaları tavsiyesinde bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, "Geleneğini, kültürünü, geçmişini unutan milletlerden hiçbir şey olmaz. Bunun içerisine her türlü örfümüz, adetimiz ve oyunlarımız da dahildir. Geçmişimizi unutmadığımız gibi baş döndürücü gelişmelerden de geri kalmayarak ikisini bir arada götürmeliyiz. Bu vesileyle bu şenliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, müsabakalarda yarışacak olan kardeşlerime de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Protokol üyelerinin başlattığı şenliklerde Vali Abdullah Erin ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çocuklarla birlikte çember ve deleme çevirip, ip atlayarak büyük alkış aldı. Etkinliğe Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, İl Defterdarı Orhan Mutluay, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, STK temsilcilileri, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.
(CK-SD-Y)

15.05.2017 18:10:56 TSI
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