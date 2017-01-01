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Engelliler piknikte buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:13
Engelliler piknikte buluştu
Engelliler piknikte buluştu

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engellileri piknikte buluşturdu.
Kırıkdağ'da düzenlenen piknikte, Sümbül Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleriyle evde bakım hizmetinden yararlanan engelliler ve aileleri katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Hakkari'de engellilerin ve ailelerinin sosyal aktivitelerden yoksun olduğunu söyleyerek, "Engellilerin büyük bir bölümünün dünyası eviyle sınırlıdır. Oysa sağlıklı insanlar gibi engellilerin de sosyal hayatın içerisinde yer almaları onların en doğal hakkıdır. Kuşkusuz kişinin kendisini yeterli hissetmesi ve ayakta kalabilmek için gerekli motivasyona sahip olması, sosyal hayatın ne kadar içinde olduğuyla doğru orantılıdır. Bu amaçla müdürlük olarak bir takım sosyal aktivitelerle engellilerimizin sosyal rehabilitasyonunu sağlamayı hedeflemekteyiz. Engellilerimizi ve ailelerini evden çıkarıp diğer engelli bireylerle kaynaşmalarına, stres atmalarına vesile olmak için piknik düzenledik. Bugün davetimize icabet edip etkinliğimize katılan Özel İdare Genel Sekreterimiz Osman Kızılban, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keksin'e ve tüm engellilerimiz ve ailelerine teşekkür ederim" dedi.
Pikniğe katılan Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keskin ise, böyle bir organizasyonla tüm engellileri bir araya getiren ve güzel bir gün geçirmelerine vesile olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve pikniğe katılanlara teşekkür etti.
Engelliler de, piknikte gönüllerince eğlenerek iyi bir gün geçirdiklerini ifade ederek, kurum çalışanlarına minnettar olduklarını söylediler.
(FT-MSA-Y)

15.05.2017 18:13:01 TSI
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