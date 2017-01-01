İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Aydın'a ziyaret
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Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.
Sivas'taki büronun 3 ay önce bölge müdürlüğüne dönüştürülmesinin ardından Rize'den Sivas Bölge Müdürlüğü'ne atanan Göktürk Fırat, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. İHA Sivas Bölge Müdürü Fırat kurumun çalışmaları hakkında Başkan Aydın'a bilgi vererek yapılacak olan çalışmaları anlattı.
Belediye Başkanı Sami Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA'nın Sivas'ta oluşturduğu Bölge Müdürlüğü'nün hayırlı olmasını diledi. Başkan Aydın ziyarette belediyenin yapacağı projeler hakkında da bilgi verdi.
(UY-
15.05.2017 18:14:05 TSI
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