YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nilüfer Belediyesi yelkenlisi boğaz sularında

Nilüfer Belediyesi yelkenlisi boğaz sularında



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Yelken Takımı, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2017'de yer alarak Bursa'yı temsil etti.

Türkiye'nin en önemli yarış filosu, Bosphorus Cup yarışı için İstanbul'da buluştu. 11-14 Mayıs tarihlerinde 16'ncısı gerçekleştirilen Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a 100 yelkenli katıldı. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da yelkenlilerin bulunduğu yarışta Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Yelken Takımı da Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle yer aldı. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Yelken Takımı'ndan Ömer Burç, Murat Tavşan, Mustafa Öztürk, Şamil Bedir, Şafak Bedir, Yalçın Karayel Nilüfer Belediyesi adına yarışa katıldı. Böylece Türkiye'de ilk kez bir yerel belediye bu tür yarışlarda yer almış oldu.

Boğazın muhteşem görüntüsü eşliğinde, birbirinden güzel teknelerin yer aldığı yarış büyük ilgi topladı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Turkcell Platinum Bosphorus Cup, sahile akın eden izleyicilere muhteşem bir şölen sundu.

(MŞ)



15.05.2017 18:18:09 TSI

NNNN

