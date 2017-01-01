YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Spor Şenlikleri sokak oyunları ile renklendi

Spor Şenlikleri sokak oyunları ile renklendi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da sokak oyunları şenliği yaşandı.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri geleneksel oyunlar ile şenlendi. Oyunlara katılan çocuklar keyifli anlar yaşadı. 22 okuldan 410 öğrencinin katıldığı geleneksel oyunlar, Nilüfer Belediyespor Tesisleri Üçevler Çim Saha'da gerçekleşti. Öğrenciler, mendil kapmaca, yakan top ve tünel top oyunu oynayarak doyasıya eğlendi.

Mendil kapmaca oyununda Doğanköy Ortaokulu birinci olurken, Özel Marmara Akçan Okulları ikinci, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu üçüncü, Konaklı Ortaokulu da dördüncü oldu. Sadettin Türkün Ortaokulu'nun birinci olduğu yakan top yarışlarında Zekai Gümüşdiş Ortaokulu ikinci, Doğanköy Ortaokulu üçüncü, Konaklı Ortaokulu da dördüncü oldu. İlkokulların yarıştığı tünel top oyununda Canaydın İlkokulu öğrencileri birincilik sevinci yaşadı. Tünel top oyununda Görükle Hazinedaroğlu Özkan ilkokulu ikinci olurken üçüncü ve dördüncülüğü Nesrin Fuat Bursalı A ve B takımları elde etti.

(MŞ)



15.05.2017 18:20:03 TSI

NNNN

