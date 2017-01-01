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Mudanya Halk Eğitim'den yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde HEM kursiyerlerinin el emeği ve göz nuru eserleri göz kamaştırdı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı 2016-2017 eğitim öğretim yılı sergisi ilgi gördü. Güzelyalı'daki serginin açılışına Kaymakam Faik Oktay Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. HEM Müdürü Remzi Ataman, bu öğretim yılında 178 kurs açıldığını, 3124 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. Şeker, bu çalışmalar HEM bünyesindeki 8 kadrolu öğretmen ve 34 usta yürüttüklerini kaydetti.

Ataman, "Açık öğretim lisesinde 301, ortaokulunda ise 103 öğrenci öğretim görmektedir. İlerleyen yıllarda daha büyük başarılara ve daha fazla kursiyere hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Kursiyerler tarafından yıl içerisinde yapılan el emeği ve göz nuru eserler göz kamaştırdı.

(HK-MŞ)



15.05.2017 18:23:53 TSI

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