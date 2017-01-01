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Biga'da kültür ve sanat şöleni 3'üncü kez başlıyor



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin 3'üncüsü 18-19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Tüm ekip ve katılımcıların eşlik edeceği kortej yürüyüşü 18 Mayıs Perşembe günü saat 12:00'de Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayacak. Aynı gün saat 14:00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde sergi açılışları ve kokteyl olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde sergi açılışları kapsamında Bigalı ressamlar Şeniz Aksoy, Raciye Sukuşu, Ahmet Özel ve Salim Yavaşça'nın katılımıyla Bigalı ressamlar buluşması resim sergisi, Coşkun Aral'ın 'Meraklı bir düş gezgininin objektifinden dünya' adlı fotoğraf sergisi, Atilla Can'ın 'Çiçek hasadı' adlı ebru sergisi, Gürhan Yücel'in 'Yaşamı anımsa' adlı heykel sergisi ve Ali Demirkol'un kuruluşundan günümüze tedavül edilmiş Türkiye Cumhuriyeti madeni para koleksiyonu sergisi açılacak. Sergilerden bir bölümü 18 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlikler kapsamında 4 gün boyunca Biga Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Makedonya Halk Oyunları ekibi, Bosna-Hersek Halk Oyunları ekibi, Biga Belediyesi Modern Dans Topluluğu ve Bulgaristan Halk Oyunları ekibi gösteriler yapacaklar. Bu gösteriler 18 Nisan Perşembe günü saat 14:30'da Kapalı Çarşı önünde, 19 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de Belediye Meydanı'nda, 20-21 Mayıs tarihlerinde ise saat 17:00'de Şehir Parkı'nda gösteri yapacaklar.

Etkinlikler boyunca Şehir Parkı'nda nakış atölyesi, fotoğraf atölyesi, heykel atölyesi, kokulu taş ve sabun atölyesi, kaligrafi atölyesi, ahşap dekoratif çalışmalar atölyesi, taş boyama atölyesi, el sanatları atölyesi, takı tasarım atölyesi, ahşap boyama atölyesi yer alacak. Ayrıca interaktif şovlar, karagöz gösterisi, palyaço, pamuk prenses, miki mause ve mini mause, bugs bunny ve tahta bacak başta olmak üzere çeşitli çocuk oyunları gerçekleştirilecek. Öte yandan Şef Bnd. Kd. Ütğmç Mehmet Altuğ yönetiminde ve Ezgi Türkoğlu'nun solistliğinde 21 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Şehir Parkı amfi tiyatrosunda sahne alacak.

Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Cuma günü ise Belediye Meydanı'nda gençler için sürpriz konserler olacak. Saat 20:00'de Onurhan Ateşli ve Melis Niksarlı tango gösterisi ile başlayacak eğlence, saat 20:30'da Tuğçe Haşimoğlu konseri devam edecek. Gençler için hazırlanan Gökhan Türkmen konseri ise saat 21:30'da başlayacak ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Biga'nın dışında çevre il ve ilçelerdeki vatandaşları da Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin üçüncüsüne davet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Atatürk Kültür Merkezi'mizin açılışını gerçekleştirdiğimiz 26 Mayıs 2016 tarihinden bu yana 100 bine yakın hemşehrimizi tiyatro, söyleşi, konferanslar, sergiler, paneller başta olmak üzere çok sayıda kültür ve sanat faaliyeti ile buluşturduk. Kültür ve sanat etkinliklerinin yıl boyu hemşehrilerimizle buluşmasına aracılık ettik. Atölye çalışmalarıyla kentlimizin sosyalleşmesine, kadınlarımızın toplumda söz sahibi olmalarına destek olduk. Sosyal belediyeciliğin tüm imkanlarından faydalanarak halkımıza hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz. Biga Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz 'Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri' ile başta Biga olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki sanatseverlere de doyurucu kültürel ve sanatsal etkinlikler sunacağız. Çok sayıda saygın sanatçıyı ilçemizde ağırlayacağız. Bu yıl da Biga'mızın sosyal yaşamına kültür ve sanat faaliyetleri ile anlamlı bir katkı gerçekleştireceğiz.

18-19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin üçüncüsüne tüm halkımızın katılımını bekliyorum" dedi.

(GD)



15.05.2017 18:32:05 TSI

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