Bunalıma giren şahıs intihar etti
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Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bunalıma giren bir kişi, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, işyerine giren şahıslar V.S.'yi doğalgaz borusuna asılı halde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, V.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından V.S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-Y
15.05.2017 18:32:21 TSI
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