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GAÜN Öğr. Gör. Tamer'den Tütün ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:32
GAÜN Öğr. Gör. Tamer'den Tütün ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı
GAÜN Öğr. Gör. Tamer'den Tütün ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda Yeşilay Derneği Gaziantep Temsilcisi ve GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Fatih Tamer tarafından Tütün ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele konferansı verildi.
Yeşilay Derneğinin 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğunu kaydeden Öğr. Gör. Tamer, "O zamanlar Milli Mücadele yıllarıydı. İstanbul işgal altındaydı ve düşman devletleri milli duyguları yüksek olan ve işgale karşı direnmek isteyen Türk gençliğinin direncini zayıflatmak için o tarihlerde İstanbul ve Anadolu da kasa kasa alkollü içki getirterek bedava dağıtmaktaydı. Böylelikle gençlerimizi bağımlı ve direnci zayıf kişiler haline getirmeyi planlıyorlardı. Direnişin altının oyulduğunu fark eden değişik kesimlerden aydınlar, İstanbul'da bir araya geliyor ve 5 Mart 1920'de o günkü adıyla Hilal-i Ahdar'ı, bu günkü adıyla Yeşilay Cemiyeti'ni kuruyorlar. Yeşilay başlangıçta daha çok alkole karşı bir mücadele cemiyeti gibi başlıyor. Kısa süre sonra uyuşturucu, sigara gibi diğer bağımlılıklar da çalışma alanına giriyor" dedi. Yeşilay'ın aslında milli mücadelede dikkat edildiğinde bir kırılma noktası oluşturduğunu ifade eden Öğr. Gör. Tamer, daha sonrasında sigara ve alkol firmalarının ulusal ve uluslararası arenadaki etkinliğini ve kimlerin bu konuda çok yüksek miktarlarda maddi kazanç sağladığı gibi konularda bilgi verdi. Öğr. Gör. Tamer, bağımlılık ve bağımlıların bağımlılıktan kurtulma yöntemlerini de anlatarak, Yeşilay Derneğinin ve Sağlık Bakanlığı'nın bağımlılara yardım konusunda yaptığı ortak çalışmalardan, bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ücretsiz hizmetleri de anlattı.
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğr. Gör. Zeki Sunar ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğr. Gör. Yaşar Ede tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi Dersi kapsamında düzenlenen konferansa öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
(OE-SD-Y)

15.05.2017 18:32:29 TSI
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