Umurbeyspor şampiyonluk yolunda
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - 2.Amatör Küme B grubunda yer alan Umurbeyspor, başarılı performansını sürdürüyor.
Biga ve Gelibolu takımlarıyla aynı grupta yer alan Umurbeyspor , oynanan 11 haftada B grubunda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Takım, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle Umurbeylileri de havaya soktu. Son iki maçını Güneylispor ve Bayırköyspor ile oynayacak Umurbeyspor, kalan maçlarını 18 Mart Sentetik sahasında oynaya devam edecek.
(GD)
15.05.2017 18:34:28 TSI
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