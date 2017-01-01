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Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:35
Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı
Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinden 9 öğrenci mezun oldu.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, öğretmenler ve engelli aileleri katıldı.
Her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirten Okul Müdürü İsmail Epçin, "Engellileri sahiplenildiği sürece onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz. Engelli aileleri anlayabilmek için birazcık empati yapmamız yeterlidir. Bunu hiç düşündünüz mü? Eğer şimdiye kadar bunu hiç düşünmediyseniz Siz bu hayatın gerçeklerini iyi görememişsinizdir demektir.Engellilere verebileceğiniz en büyük desteğiniz bir gülümseme, bir selam, bir kucaklaşmadır. Onlar cevap vermeseler bile bir hatır sormak olduğunu düşünüyorum. Onlara acıyarak değil, gereken değeri vererek yardımcı olmalıyız" diye konuştu.
Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ritim ve folklor gösterilerini sundu. İşaret dili gösterisinin ardından mezun olan öğrencilere Kaymakam Gökhan Görgülüarslan tarafından diploma ve plaketleri takdim edildi.
(GD)

15.05.2017 18:35:16 TSI
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