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Kahta ilçesinde Gençlik Haftası kutlandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:57
Kahta ilçesinde Gençlik Haftası kutlandı
Kahta ilçesinde Gençlik Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, sporcuların Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı.
Program, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek'in konuşmasıyla devam etti. Müdür Mustafa Çiçek burada bulunan protokol üyeleri ve gençlere 19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan bağımsızlık hareketinin milletin göstermiş olduğu cesaret ile zaferle taçlandığını söyledi. Müdür Mustafa Çiçek, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan bağımsızlık hareketi tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve cesaretle tek yürek olarak giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırıldı. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmekte. Sevgili gençler, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kahta eski Hükümet Konağında düzenlenen programa, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ile sporcular katıldı.
(HT-SD-Y)

15.05.2017 18:57:47 TSI
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