Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine eTR ödülü
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen 14'üncü eTürkiye (eTR) Ödülleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen törende Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Berat" ödülü aldı.
Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde çok sayıda projenin başvurduğu eTR Ödüllerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından Belediye Otomasyon Sistemi projesiyle Berat ödülü aldı. TBMM'de düzenlenen ödül töreninde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı "Berat" ödülünü TBMM Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'dan aldı.
(Şİ-SD-Y)
15.05.2017 18:59:24 TSI
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