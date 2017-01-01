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Vali Erin Göztepe ve Büyük Kırıklı Köylerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Kırsal kesimde çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte fırsat buldukça köyleri ziyaret ederek vatandaşların dertleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen Vali Abdullah Erin, köy ziyaretlerine Adıyaman merkeze bağlı Göztepe (Şıhlar) ve Büyük Kırıklı Köyleri ile devam etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Abdullah Erin'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sezai Duruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban eşlik etti.

İlk olarak Gözetepe Köyünü ziyaret eden Vali Abdullah Erin, köye girişinde köy halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Karşılamanın ardından Köy Muhtarı Yusuf Mutlu'nun evine geçen Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet köy halkıyla bir araya gelerek, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve dertlerine ortak olmak için köy ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Erin, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sağlamak, devlet olarak birinci önceliklerinin olduğunu, bunu sağlamak için de devletin her türlü imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Buradaki temasların ardından Büyük Kırıklı Köyüne geçen Vali Abdullah Erin, Köy Muhtarı Mahmut Kapıcı'nın evinde vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyerek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Abdullah Erin, gittiği köylerde etrafında toplanan çocuklara da yakın ilgi göstererek çeşitli hediyeler verdi.

(CK-SD-Y)



15.05.2017 19:08:04 TSI

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