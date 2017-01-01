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Adıyaman'da zincirleme trafik kazası



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 02 FY 005 plakalı midibüs, 02 BC 974 plakalı hafif ticari araç ile 01 DA 324 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken her 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



15.05.2017 19:09:09 TSI

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