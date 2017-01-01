YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siverek'te 'Hemşireler ve Ebeler Günü' etkinliği düzenlendi

Siverek'te 'Hemşireler ve Ebeler Günü' etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Sağlık-Sen Siverek Temsilciliğince 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Hemşireler ve Ebeler Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cudi Paşa Konağı Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Siverek Temsilcisi Sefer Şenateş, hemşirelik görevinin kutsal mesleklerden olduğunu söyledi. Mesleğin zorluklarını anlatan Şenateş, "Hemşireler ve ebeler haftası ile anneler günü kutlamaları denk geldi. Aynı zamanda birer anne olan ebe ve hemşirelerimizin anneler gününü de kutluyorum. Sağlık bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek gurubu içinde ebe ve hemşireler yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yetine getiren insan hayatının kutsallığını farkında olarak sabır ve üstün gayret ve sevgiyle ile çalışan hemşirelerimizin ebelerimizin bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Sağlık konusunda önemli bir görev üstlenen, sabır ve özveriliyle, insan hayatı için gece gündüz demeden çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Yılmaz, konuşmanın ardından etkinliğe katılanlara karanfil dağıttı.

Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türkülerle devam eden etkinlik yaklaşık bir saat sürdü.

(CS-SD-Y)



15.05.2017 19:09:36 TSI

NNNN

