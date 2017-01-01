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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk yaralandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hastaneye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Abdullah M.'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan çocuk, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyeli çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(BB-SD-Y)



15.05.2017 19:10:04 TSI

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