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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 415 öğrenci kep attı

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş:

- "Fakat şunu unutmayın bugün bir ayrılık günü değildir"

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı:

- "Ata toprağında eğitim hayatına başlamak, sürdürmüş ve buradan feyiz almak son derece önemli"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2016-2017 yılı mezunlarını verirken mezuniyet törenleri 4 güne yayıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültelerinden mezun olan 415 öğrenci üniversite yerleşkesi içindeki sahada yapılan törenle kep atma mutluluğu yaşadılar. Programa Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, çok sayıda öğretim görevlisi ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bugünün mezuniyete hak kazanan öğrencilerin uzun bir yolculuğu tamamladıklarını ve aileleri ile birlikte büyük emek vererek mutlu sona ulaştıkları önemli bir gün olduğunu belirtti. Taş, "Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutladığımız bu günlerde sizleri mezun etmenin heyecanını, mutluluğunu ve haklı övüncünü yaşıyoruz. Bugün toplam 229 mezun veren Fen-Edebiyat Fakültemizin, 176 mezun veren Mühendislik Fakültemizin ve 10 öğrenciyle bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemizin öğrencileri ile mezuniyet sevincini yaşıyoruz" dedi.



"Şunu unutmayın bugün bir ayrılık günü değildir"

Rektör Taş konuşmasının bu bölümünde öğrencilere seslenerek, "Yok idiniz doğdunuz, çocuktunuz genç oldunuz. Bilgideki boşluğunuzu doldurmak için bu eşiğe baş koydunuz. Oldukça zorlu bir yarıştan sonra geldiğiniz Üniversitemizde hayatınızın en önemli dört yılını geçirdiniz. Bazen karamsarlığa kapıldınız, bazen hayal kırıklığına uğradınız, bazen sevindiniz bazen üzüldünüz ama çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. Vazgeçmediniz ki bugün buradasınız ve bu zorlu maratonun sonuna başarıyla ulaştınız. Bu süre zarfında almış olduğunuz eğitim ve bilgi birikimi ile meslek hayatınıza başlayacaksınız. Bilginin hızla geçerliliğini kaybettiği ve sürekli yenilendiği günümüzde edindiğiniz temel bilgileri kullanarak güncel bilgiye ulaşmak sizin gayretinizle olacaktır. Sizler kazanmış olduğunuz bilgi birikimi ve bilimin vazgeçilmezi olan uygulama ve pratik becerilerinizle kendinizi geliştirmek ve yenilemek için var gücünüzle çalışmaya devam edeceksiniz. Kendisine ve çevresine saygılı, özgüveni yüksek, üreten, paylaşan, fikirlerini açıkça söyleyebilen, hatalarından ders çıkarabilen ve hoşgörü çerçevesinde tartışabilen bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Üniversite eğitimi sadece bilimsel bilgiyi değil, sorumluluk almayı, inisiyatif kullanmayı ve ne koşulda olursa olsun doğru karar vermeyi de öğretir. Sizler artık omuzlarınızda sadece kendinizin değil ülkenin sorumluluklarını da taşıyan vatandaşlık bilincine erişmiş yetişkin birer bireylersiniz. Bugün bir yandan mezuniyetin getirdiği haklı gururu bir yandan da veda hüznünü yaşıyorsunuz. Fakat şunu unutmayın, bugün bir ayrılık günü değildir. Sizler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesinin birer ferdisiniz ve her zaman da öyle kalacaksınız. Üniversitemizde yakın bir zaman önce kurduğumuz Kariyer ve Mezun Merkezi ile sizlerle her daim iletişimde olacağız. Sizler Üniversitemizin ikinci bir eviniz olduğunu asla unutmayın. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4 yıllık eğitim-öğretim sürecinizde nasıl bilimin aydınlık ışığıyla sizlere rehber olduysa bundan sonra da hayatınızın engebeli yollarında yanınızda olacaktır. Bu sayede göstereceğiniz gayretli çalışmalarla hızla yükseleceğiniz kariyer basamakları ve elde edeceğiniz başarılar bizleri gururlandıracak, Üniversitemizi yüceltecektir" dedi.



"Ata toprağında eğitim hayatına başlamak, sürdürmüş ve buradan feyiz almak son derece önemli"

Ardından bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitenin bu yıl 10'uncu yılını kutladığı belirterek, "Böyle genç dinamik kardeşlerimizin mezuniyet töreninde bir kez daha gururlanıyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Eminim ki kardeşlerimizin hayata atılmasıyla ülkemizin bürokratik hayatı, sosyal hayatı, ekonomik, ticaret hayatı büyük katkı sağlayacaklar. Ülkemizin gücüne güç katacaklar. Biz genç kardeşlerimizle 4 yıl boyunca aynı atmosferde bulunmaktan, onlarla aynı şeyleri paylaşmaktan son derece büyük bir mutluluk duyduk. Bilecik dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan ata toprağıdır. Böyle bir ata toprağında eğitim hayatına başlamış olmak, sürdürmüş olmak ve buradan feyiz almak, ilham almak son derece önemli. Eminim ki, bu toprağın bereketini bundan sonra ki hayatlarında yapacakları çalışmalarla ülkemize de yansıtacaklar. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine çok değerli kardeşlerimizin ellerinde onun gibi genç kardeşlerimizde birlikte ulaşacaklardır diyorum. Ben bugün bizlere bu gururu tablosunu yaşattıkları için tüm genç kardeşlerimi kutluyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ailelerini canı gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve üniversitemize, şehrimize kattıkları renk, katkı ve lokomotif görevi üstlendikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Diyorum ki, hep birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşmak temennisiyle hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Son olarak Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın öğrencileri kutlamasının ardından protokol üyeleri fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaket verdiler. Daha sonra yağmurun başlaması nedeniyle plaket töreni kısa tutularak öğrenciler sahnenin önüne alınarak kep atarak mutluluklarını aileleriyle doyasıya yaşadılar.

Öte yandan yağmurun hafiften başlamasıyla birlikte üniversite görevlileri protokol üyelerine şemsiye dağıttılar.

(CKT-Y)



15.05.2017 19:18:02 TSI

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