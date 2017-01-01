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Bahtiyar Ersoy, sürekli basın kartı sahibi oldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:31
Bahtiyar Ersoy, sürekli basın kartı sahibi oldu
Bahtiyar Ersoy, sürekli basın kartı sahibi oldu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Kanal 43 Televizyonu Genel Müdürü Bahtiyar Ersoy, sürekli basın kartı sahibi oldu.
Gazetecilik mesleğine 1995 yılında Yeniçağ gazetesinde Yazı işleri Müdürü olarak başlayan Bahtiyar Ersoy, 2016 yılına kadar bu görevine devam etti. 1998 yılında Sarı Basın Kartı sahibi odu. 2008-2014 yılları arasında Elazığ ilk uydu televizyonu olan Kanal 9'da Genel Müdür olarak görev yapan Ersoy, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinde 3 dönem yönetim kurulu üyeliği, 2010 yılından beri Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkan Yardımcılığı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve kongre delegesi görevlerinde bulunuyor. Ersoy, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren Kütahya Kanal 43 televizyonunda Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmenliği görevine devam ediyor.
Bahtiyar Ersoy, 18 yıl ara vermeden Sarı Basın Kartı taşıdığı için Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 9 Mayıs'ta yapılan Basın Kartı Komisyonu sonucun Sürekli Basın Kartı almaya hak kazandı. (EFE)

15.05.2017 19:31:48 TSI
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