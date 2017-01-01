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Şanlıurfa Ankara'da yapılacak olan tanıtım günlerine hazır



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ŞANLIURFA (İHA) - Ankara'da 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan Şanlıurfa Tanıtım Günleri için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Ankara Şanlıurfalılar Derneğinin organize ettiği Şanlıurfa Tanıtım Günleri, 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'da ki kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve ticari işletmelerin yer alacağı Tanıtım Günleri için uzun süreden beri devam eden çalışmalarda son aşamaya gelindiği bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Şanlıurfa için ne gerekiyorsa onu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu organizasyon için Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve esnafımızla sık sık bir araya gelerek planlamalarımızı yaptık. Ankara'da gerçekleşecek bu etkinlik ile kentimizi hem başkentte tanıtmak, yeni fırsatlar oluşmasını sağlamak hem de Ankara'da yaşayan Şanlıurfalıların memleket özlemlerini bir nebze giderebilmeyi amaçlıyoruz. Ankara'ya yerleşmiş, yıllardır Şanlıurfa'ya gelmemiş çok sayıda ailemiz var. En azından onların çocukları, bu kültürle tanışma fırsatı bulacaktır. Etkinliğimize yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

Turizm Sektörü ve Medya İşbirliği Kahvaltısı

Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği ile aynı günde Ankara'da bir başka etkinlik ile Turizm ve Medya İşbirliğinin gelişmesi amaçlanıyor. Avrupa Birliği ile Türkiye Mali İşbirliği kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansınca yürütülen "Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında düzenlenen Turizm Sektörü ve Medya İle İşbirliği kahvaltısı, 18 Mayıs 2017 günü saat 09:00-11.00 arasında Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı çok sayıda medya temsilcisinin davet edildiği kahvaltıya, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, proje takım lideri Mary Mckeon, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Seyahat Acenteleri Temsilcisi Rahime Yaşar katılacak.

Şanlıurfa'nın tanıtımında medya ile işbirliğinin önemini anlatan sunumların ardından kahvaltı sona erecek.

(AK-SD-Y)



15.05.2017 19:46:10 TSI

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