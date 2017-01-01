ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da her şehit için bir fidan dikildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:53
Manisa'da her şehit için bir fidan dikildi
Manisa'da her şehit için bir fidan dikildi
- Jandarma'dan Şehitler Ormanı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanlığı tarafından Kurşunlu Yolu kenarına ilçedeki şehitlerin adının yaşatılması adına "Jandarma Şehitler Ormanı" oluşturuldu. Oluşturulan Jandarma Şehitler Ormanına dikilen her fidana ise Salihlili bir şehidin ismi verildi.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Ormanı törenin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammed Sevinç, şehitlerin hatıralarını yaşamanın öncelikli görevlerinin olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin sevgisini ve adlarını kalbimizden çıkarmak mümkün değildir. Ancak burada dikilen her fidan, şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştirecektir" dedi. Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ise şehit aileleri adına kendilerine verilen değerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Şehitler ormanımızın uzun yıllar yaşatılması için sahip çıkacağız. Çünkü şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak öncelikli görevimizdir" şeklinde konuştu.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehitlerin isimlerinin, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Şehitler Ormanında yaşatılacağını ifade etti. Başkan Kayda, Jandarma Şehitlik Ormanının belediye tarafından çevre düzenlemesi yapılıp, hem şehitler çeşmesi yapılıp, hem de ışıklandırılacağını söyledi.
Şehit ailelerine kapılarının her zaman açık olduğuna vurgu yapan İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise "Çünkü sizler, bu vatan, bu bayrak için canlarını veren şehitlerimizin bizlere emanetisiniz" dedi. Şehitlerin isimlerinin Şehitlik Ormanında yaşayacağını belirten Çelenkoğlu "Buradan gelip geçen, bu ormanlığa gıpta ile bakacak" dedi.
Konuşmaların ardından tüm şehitler için dua edilirken, daha sonra Salihlili şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidanların yer aldığı Jandarma Şehitler Ormanı açıldı.
Jandarma Şehitler Ormanı açılış törenine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammed Sevinç Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ile şehit aileleri katıldı.
(BA-SC)

15.05.2017 19:53:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Salihli Belediyesinden engelleri kaldıran hizmet
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİNDEN ENGELLERİ KALDIRAN HİZMET
Hemşireler kahvaltıda buluştu
YEREL

HEMŞİRELER KAHVALTIDA BULUŞTU
SGK 4 ana alanda güçlü bir şekilde çalışıyor
YEREL

SGK 4 ANA ALANDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
YUKA'dan anlamlı proje
YEREL

YUKA'DAN ANLAMLI PROJE
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı girişimci yetiştiriyor
YEREL

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GİRİŞİMCİ YETİŞTİRİYOR
Büyükşehir personeline arşiv bilinci semineri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ARŞİV BİLİNCİ SEMİNERİ
Artan motosiklet kullanıma karşı tedbirler artırıldı
YEREL

ARTAN MOTOSİKLET KULLANIMA KARŞI TEDBİRLER ARTIRILDI
Öğrenciler yer altı sularıyla ilgili MASKİ'den bilgi aldı
YEREL

ÖĞRENCİLER YER ALTI SULARIYLA İLGİLİ MASKİ'DEN BİLGİ ALDI
Yunusemre Belediyesi Ahmet'i yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ AHMET'İ YALNIZ BIRAKMADI
Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor
YEREL

RECEPLİ, HAYIR YEMEĞİNE HAZIRLANIYOR
Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor
YEREL

RECEPLİ, HAYIR YEMEĞİNE HAZIRLANIYOR
Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor
YEREL

RECEPLİ, HAYIR YEMEĞİNE HAZIRLANIYOR
Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu
YEREL

DEMİRCİLİLER KEŞKEK ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu
YEREL

DEMİRCİLİLER KEŞKEK ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Irlamaz Aquapark yaza hazırlanıyor
YEREL

IRLAMAZ AQUAPARK YAZA HAZIRLANIYOR
Irlamaz Aquapark yaza hazırlanıyor
YEREL

IRLAMAZ AQUAPARK YAZA HAZIRLANIYOR
Salihli, masa tenisinde 2. lige yükseldi
YEREL

SALİHLİ, MASA TENİSİNDE 2. LİGE YÜKSELDİ
Salihli 54'üncü şiir ikindilerine hazırlanıyor
YEREL

SALİHLİ 54'ÜNCÜ ŞİİR İKİNDİLERİNE HAZIRLANIYOR
Salihli Ticaret Borsası şehit ailelerini ağırladı
YEREL

SALİHLİ TİCARET BORSASI ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLADI
Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde
YEREL

ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE KAYMAKAMDAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Öğrenciler çevre konusunda bilgilendirildi
YEREL

ÖĞRENCİLER ÇEVRE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor
YEREL

BAL VERİMİNDE YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLENİYOR
Yunusemre'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE CAMİLER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR
Mezarlıklarda titiz çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA TİTİZ ÇALIŞMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."