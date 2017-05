YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'da her şehit için bir fidan dikildi

Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanlığı tarafından Kurşunlu Yolu kenarına ilçedeki şehitlerin adının yaşatılması adına "Jandarma Şehitler Ormanı" oluşturuldu. Oluşturulan Jandarma Şehitler Ormanına dikilen her fidana ise Salihlili bir şehidin ismi verildi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Ormanı törenin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammed Sevinç, şehitlerin hatıralarını yaşamanın öncelikli görevlerinin olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin sevgisini ve adlarını kalbimizden çıkarmak mümkün değildir. Ancak burada dikilen her fidan, şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştirecektir" dedi. Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ise şehit aileleri adına kendilerine verilen değerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Şehitler ormanımızın uzun yıllar yaşatılması için sahip çıkacağız. Çünkü şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak öncelikli görevimizdir" şeklinde konuştu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehitlerin isimlerinin, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Şehitler Ormanında yaşatılacağını ifade etti. Başkan Kayda, Jandarma Şehitlik Ormanının belediye tarafından çevre düzenlemesi yapılıp, hem şehitler çeşmesi yapılıp, hem de ışıklandırılacağını söyledi.

Şehit ailelerine kapılarının her zaman açık olduğuna vurgu yapan İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise "Çünkü sizler, bu vatan, bu bayrak için canlarını veren şehitlerimizin bizlere emanetisiniz" dedi. Şehitlerin isimlerinin Şehitlik Ormanında yaşayacağını belirten Çelenkoğlu "Buradan gelip geçen, bu ormanlığa gıpta ile bakacak" dedi.

Konuşmaların ardından tüm şehitler için dua edilirken, daha sonra Salihlili şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidanların yer aldığı Jandarma Şehitler Ormanı açıldı.

Jandarma Şehitler Ormanı açılış törenine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammed Sevinç Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Salihli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdullah Varol ile şehit aileleri katıldı.

