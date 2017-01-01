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Camilerde halılar yıkanarak, cami içine gül suyu sıkılıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan 20 camide ramazan ayı için temizlik yapılırken, 2. Abdülhamid Han'a kadar dayanan gelenek kentte sürdürülüyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi yanında bulunan tarihi Orhan Gazi Cami'nden başlanarak kent geleninde 20 camide devam edecek halıların yıkanması ile gül suyu sıkılmasına başlanıldı. Bu geleneğin 2. Abdülhamid Han'a dayandığını anlatan Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halit Doğan, "Bilecik Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemekte olduğumuz camilerdeki halıların temizliği ve halıların yıkanması işini bu yılda başlıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak şehrimizdeki 20 adat cami ve mescitte toplam 8 bin metre kare camilerin halıların temizlenmesi, yıkanması işini ramazan ayına kadar yetiştirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Camilerin temizliği ve halıların yıkanmasından sonra gül kokusu sıkarak cemaatimizin daha güzel kokular içerisinde namaz kılmasını sağlamayı da amaçlıyoruz. Camilerimizin temizliği ve halılarımızın yıkanması geleneği 2. Abdülhamid Hana kadar dayanmaktadır. Bizde bu geleneği Bilecik Belediyesi olarak devam ettiriyoruz "dedi.

(CKT-Y)



15.05.2017 19:56:05 TSI

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