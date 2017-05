YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Can: "Sporcularımızla gurur duyuyorum"

Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren voleybol, boks, muaythai ve atletizm dalında derece yapan sporcular, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret ettiler.

Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Can, başarılarının devamını diledi. Can, "Tarsus Belediyesi Spor Kulübü olarak gençlere büyük önem veriyoruz. Hemen hemen sporun her dalında mücadele veriyoruz. Amacımız gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktadır. Bugün verdiğimiz mücadelenin haklılığı ortaya çıkmış ve meyvelerini almaya başladık. Ben sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Emek ve katkı sağlayan hocalarımıza ve sporcularımızın ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Can, sporcuların derecelerine göre altınla ödüllendirdi.

Buna göre, Abuzer Topaloğlu 8-14 Mayıs 2017 Elazığ'da yapılan Liseler arası Türkiye Boks Şampiyonası Gençler Kategorisinde +80 kiloda 5 maç yapıp Türkiye Şampiyonu oldu. 16-17 Mart Alanya'da yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonasında Gül Yaramış Genç Bayanlar kategorisinde Türkiye 2.'ncisi, Hazar Yıldız Genç Erkekler kategorisinde Türkiye 3.'ncüsü, Türkiye'nin en 32 takımı arasında giren Tarsus Belediyesi Küçük Kızlar voleybol takımı Mersin'de yapılan müsabakalarda Mersin birincisi olurken, Bursa'da düzenlenecek olan turnuvada Mersin'i temsil edecek.

Atletizmde Nursel Karataş, New Balance Bozcada 10 kilometre koşusu genel klasmanda birinci olurken, Çorum Uluslararası 3. Hitit Koşusu Genel Klasman 3'üncüsü, Türkiye klasmanında 2. oldu.

15.05.2017 20:11:01 TSI

