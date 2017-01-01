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Minik Alp'ten Başkan Kesimoğlu'na mektup

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:13
Minik Alp'ten Başkan Kesimoğlu'na mektup
Minik Alp'ten Başkan Kesimoğlu'na mektup

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Fahri Kasapoğlu ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Önder Alp Ellez, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na bir mektup yazdı.
Başkanlık makamında Kesimoğlu'nu ziyaret eden Alp Ellez, yazdığı mektupta çevre temizliğine dikkat çekti. Minik Alp yazdığı mektubu Kesimoğlu'na okuyarak, "Yaptığım gözlemlerde şehrimizde ve doğamızda gördüğüm çevre kirliliğini daha azaltmak ve kişileri bilinçlendirmek için sizden bir kampanya başlatmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi konusunda okullarda çeşitli eğitimler verilmesi talebinde bulunan Alp'e, Başkan Kesimoğlu tam destek sözü verdi. Kesimoğlu, minik Önder Alp'i tebrik ederek, "Önder Alp'i kutluyorum. Çevreye ve canlı sağlığına verdiği önem beni çok mutlu etti. Kendisine uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz bu çevreyi atalarımızdan miras almadık, geleceğimizin güvencesi Önder Alp gibi çocuklarımızın önderliğinde emanet aldık. Sevgili Önder Alp'in önerilerini en üst noktada dikkate alacağım. Önder Alp'in önerisi doğrultusunda bu konu üzerine titizlikle çalışacağız. Kendisini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle bir evlat yetiştirdikleri için Ellez ailesine de teşekkür ediyorum" dedi.
(KA-MEF-Y)

15.05.2017 20:12:59 TSI
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