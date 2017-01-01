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Milas'ta maden yüklü kamyon kaza yaptı; 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Milas - Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında; Boğa Yokuşu mevkiinde yer alan bir maden firmasından yük alarak ana yola doğru seyir halinde bulunan Hasan Aydaş idaresindeki 48 LY 613 kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak zeytinlik araziye girdi.

Arazide bulunan bazı ağaçları yerinden söken kamyon Milas - Yatağan karayoluna çıkarak orta refüjde bulunan çelik bariyerleri de yıkarak yol kenarında şarampole yan yatarak durabildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hasan Aydaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(ÇP-MB-Y)



15.05.2017 20:14:21 TSI

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