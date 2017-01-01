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İskenderun'da TOKİ konutları hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesine yapılmakta olan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evleri inşaatı hızla yükseliyor.

İskenderun Gültepe Mahallesi'nin üst kısmında yapılmakta olan TOKİ inşaatı 1. etap çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkan Seyfi Dingil, yaklaşık 470 dönüm üzerine inşa edilecek TOKİ konutlarının sosyal donatıları, ticaret merkezi, okulu ve camisi ile örnek bir proje olacağını söyledi.

TOKİ tarafından yapımı üstlenilen konutların inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Seyfi Dingil, "TOKİ konutlarının İskenderun'da yapılması noktasında halkımızdan yoğun bir talep geldi. Vatandaşlarımızın sıcak bir yuvası olsun tek derdimiz bu. Bunun için de yoğun gayret gösterdik. Yüklenici firma 1. etap çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Halkımızın yıllardır beklediği TOKİ projesi Allah'ın izniyle hayata geçiyor. Ben şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

Halka hizmet hakka hizmet şiarıyla her zaman İskenderun halkı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, "İlk etapta binin üzerinde konut yapılacak. Yaklaşık 470 dönüm üzerine inşa edilecek TOKİ konutları son derece modern olacak. Sosyal donatıları, ticaret merkezi, okulu, camisi ile örnek bir proje olacak. Hükümetimiz, Bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlere her zaman destek oldu. Emeği olan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

(MSM-Y)



15.05.2017 20:14:25 TSI

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