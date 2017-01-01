ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İskenderun'da TOKİ konutları hızla yükseliyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:14
İskenderun'da TOKİ konutları hızla yükseliyor
İskenderun'da TOKİ konutları hızla yükseliyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesine yapılmakta olan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evleri inşaatı hızla yükseliyor.
İskenderun Gültepe Mahallesi'nin üst kısmında yapılmakta olan TOKİ inşaatı 1. etap çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkan Seyfi Dingil, yaklaşık 470 dönüm üzerine inşa edilecek TOKİ konutlarının sosyal donatıları, ticaret merkezi, okulu ve camisi ile örnek bir proje olacağını söyledi.
TOKİ tarafından yapımı üstlenilen konutların inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Seyfi Dingil, "TOKİ konutlarının İskenderun'da yapılması noktasında halkımızdan yoğun bir talep geldi. Vatandaşlarımızın sıcak bir yuvası olsun tek derdimiz bu. Bunun için de yoğun gayret gösterdik. Yüklenici firma 1. etap çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Halkımızın yıllardır beklediği TOKİ projesi Allah'ın izniyle hayata geçiyor. Ben şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.
Halka hizmet hakka hizmet şiarıyla her zaman İskenderun halkı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, "İlk etapta binin üzerinde konut yapılacak. Yaklaşık 470 dönüm üzerine inşa edilecek TOKİ konutları son derece modern olacak. Sosyal donatıları, ticaret merkezi, okulu, camisi ile örnek bir proje olacak. Hükümetimiz, Bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlere her zaman destek oldu. Emeği olan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
(MSM-Y)

15.05.2017 20:14:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Avusturalya'nın Türkiye Büyükelçisi Larsen, Suriyeli çocukları ziyaret etti
YEREL

AVUSTURALYA'NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ LARSEN, SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Sevdiği kızın nişan kıyafetini çaldı
YEREL

SEVDİĞİ KIZIN NİŞAN KIYAFETİNİ ÇALDI
Hatay'da FETÖ/PDY davası
YEREL

HATAY'DA FETÖ/PDY DAVASI

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Engeliler Haftası'nda &quot;farkındalık&quot; yürüyüşü
YEREL

ENGELİLER HAFTASI'NDA "FARKINDALIK" YÜRÜYÜŞÜ
Samandağlılar gençlik için yürüdü
YEREL

SAMANDAĞLILAR GENÇLİK İÇİN YÜRÜDÜ
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden görsel şov
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖRSEL ŞOV
Dörtyol'da Halk Oyunları Şenliği
YEREL

DÖRTYOL'DA HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN:
Kırıkhan'da 1. Ciğer Festivali
YEREL

KIRIKHAN'DA 1. CİĞER FESTİVALİ
Dörtyol'da bisiklet turu
YEREL

DÖRTYOL'DA BİSİKLET TURU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."