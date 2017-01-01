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Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:14
Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Ülke genelinde her yıl 15-19 Mayıs tarihlerinde kutlanılan Gençlik Haftası etkinlikleri Muğla'nın Milas ilçesinde de törenle başladı.
Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri Atapark'ta düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Törende açılış konuşmasını yapan Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 23 organizasyon yapacaklarını ifade etti. Ünlüsoy, konuşmasında şunları söyledi:
"Gençlik Haftası hepimize kutlu olsun. 15 Mayıs tarihi Bandırma vapurunu yola çıktığı gündür. Bandırma Vapurunun yolcuğu ülkemiz için çok önemlidir. Özellikle son dönemlerde geldiğimiz noktada iç ve dış odaklı terör örgütlerinin ülkemizi yıkmak adına yaptıkları ortada. İşte bu amaçla 15 Mayıs günü ülkemizin kurtulması amacıyla yola çıkan Bandırma Vapurunda yeralan 48 kişinin inandığı gibi bizlerde inanmalıyız. Ülkemizin daha güzel günlere kavuşması için bir olmalıyız ve diri olmalıyız. Ben açış törenimize katılan herkese teşekkür ederim."
Yapılan konuşmanın ardından Haftanın açılışı için Milas Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü Çelengi Atatürk Heykeline sporcuları ve ilçe Müdürü Ünlüsoy tarafından bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Gençlik Haftası'nın sportif faaliyetleri ise Liselerarasında düzenlenen kız-erkek voleybol turnuvasının final maçları oldu. Kızlar finalini Milas Kaymakamı Eren Arslan da takip etti. Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Badminton antrenörü Pınar Demir tarafından günün anısına Kaymakam Eren'e bir tişört hediye edildi.
(ÇP-MB-Y)

15.05.2017 20:14:52 TSI
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