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Kozan'da "Çocuk Aklı Çocuk Haklı" projesi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi ve Adana Çocuk Hakları Komitesi ile Kozan İsmet İnönü Ortaokulu işbirliğinde "Çocuk Aklı Çocuk Haklı" projesi gerçekleşti.

İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde proje kapsamındaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Proje önderi öğrencilerden İsmet İnönü Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Azra Dağlı'nın projenin önemini anlatan şiir okuması ile program devam etti. Etkinlik daha sonra Kozan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Emine Dede, Kozan Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Gökdağ, Adana Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile Kozan Kaymakamı Avni Oral'ın projenin önemini anlatan konuşmaları ile devam etti. Kozan Kaymakamı Avni Oral konuşmasında çocuklarımızın geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı olduğunu belirterek projeye önem verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından barış ve özgürlüğü temsil eden güvercinlerin Kozan protokolü ve çocuklar tarafından havaya bırakılması ile program devam etti.

Okuldaki öğrencilere pamuk şekerin dağıtıldığı etkinlik, misafirlere sunulan ikramların ardından son buldu.

(EMR-Y)



15.05.2017 20:19:10 TSI

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