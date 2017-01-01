Vefa Sen'den "Vefalı Aileler Buluşuyor" etkinliği
(Fotoğraflı)
Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Vefa-Sen) Temsilciliği tarafından "Vefalı Aileler Buluşuyor" adlı etkinlik düzenlendi.
Aile pikniğinde Kozan ve İmamoğlu ilçe müftülük çalışanları Dağılcak mevkisinde bir araya geldi. Programda Genel Başkan Dursun Boran, Teşkilat Başkanı Yusuf Kaplan birer konuşma yaparak etkinliklerine katılan tüm ailelere teşekkür ettiler. Genel Başkan yardımcısı İlyas Topal'ın da hazır bulunduğu programa 350 civarında katılım oldu.
Programda imamlıktan üniversiteye araştırma görevlisi olarak geçen Mehmet Akıncı'ya plaket takdimi yapıldı.
(EMR-Y)
15.05.2017 20:23:25 TSI
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