YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vefa Sen'den "Vefalı Aileler Buluşuyor" etkinliği

Vefa Sen'den "Vefalı Aileler Buluşuyor" etkinliği



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Vefa-Sen) Temsilciliği tarafından "Vefalı Aileler Buluşuyor" adlı etkinlik düzenlendi.

Aile pikniğinde Kozan ve İmamoğlu ilçe müftülük çalışanları Dağılcak mevkisinde bir araya geldi. Programda Genel Başkan Dursun Boran, Teşkilat Başkanı Yusuf Kaplan birer konuşma yaparak etkinliklerine katılan tüm ailelere teşekkür ettiler. Genel Başkan yardımcısı İlyas Topal'ın da hazır bulunduğu programa 350 civarında katılım oldu.

Programda imamlıktan üniversiteye araştırma görevlisi olarak geçen Mehmet Akıncı'ya plaket takdimi yapıldı.

(EMR-Y)



15.05.2017 20:23:25 TSI

NNNN

