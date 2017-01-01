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Başkan Akdemir'den kutlama mesaji



MALATYA (İHA) - Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Başta kulüp başkanı Adil Gevrek olmak üzere teknik patron İrfan Buz ve oyuncuların büyük emek sarfettiğini belirten Başkan Akdemir, "Süper lig için kutlu bir mücadele verilerek, alın teri döküldü. Emeği geçen herkesin alnından öpüyorum. Bu gurur Malatyamızın hakkıdır" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, zor bir mücadelenin ardından Süper Lig'e yükselmeye hak kazandığını belirten Başkan Akdemir, "Biz kendine inanan bir ekibe inandık. Onlar başarıya önce kendileri inandı, daha sonra bütün Malatya'yı inandırdı. Şehrimizin iki günde başarıyla birlikte çehresi değişti, vatandaşlarımızın yüzü güldü. Bu güzel şehre bu güzel coşkuyu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(CÖ-Y



15.05.2017 20:26:10 TSI

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