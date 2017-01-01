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Kozan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu geleneksel el sanatları ve resim sergisi açılışı gerçekleşti.

Kozan Kaymakamı Avni Oral'da açılıştı yaptığı konuşmada sergide emeği geçenleri kutladı.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdür Ali Özgüner, sergide 20'nin üzerinde ürün çeşidi bulunduğunu belirterek, "Ev tekstili, giyim, makine nakışı, el nakışı, ahşap boyama, seramik süsleme, yöresel kilim dokuma, resim, tablo ve aklınıza gelebilecek bir çok ürünümüz sergimizde yer alıyor. Mesela 15 Temmuz şehitlerimiz ile ilgili bir tablo çalışmamız var. Yaklaşık 25 tane fotoğraf tablosunun etamin kumaş üzerine iplikle el işi ile kumaş üzerine işlenmesi var ve harika bir çalışma oldu. 100 kursumuzdan ortalama bine yakın kursiyerimizin yedi aylık bir süreç içerisinde bu sergideki ürünleri hazırladılar. Sergimiz iki gün boyunca açık kalacak. Ürünlerimizin birçoğu kursiyerlerimize ait ve satabiliyorlar almak isteyen hemşerilerimiz alabilirler. Güzel bir sergi oldu. 7 aylık süre içerisinde el emeği göz nuru harika bir sergi oldu. Çok harika ürünler ortaya çıkardı arkadaşlarımız. Kozan halkının bu ürünleri görmesini istiyoruz. Marifet iltifata tabidir. Tabi takdir edildiği zaman insanlar daha büyük ve daha başarılı olurlar. Kurs hocalarımız ve kursiyerlerimizin üretmiş olduğu ürünleri halkımızın görmesini isteriz" dedi.

Program daha sonra Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren karate, tekvando gösterileri, miniklerin darbuka şovu ve gitar eşliğinde müziklerle devam etti.

Özden Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını Kozan Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Duru, AK Parti İlçe Başkanı Veli Gelebek, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Üzülmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile Kaymakam Avni Oral'ın eşi Hande Sinem Oral birlikte gerçekleştirdiler.

Açılış sonrası Kaymakam Avni Oral ve beraberindekiler sergiyi gezerek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özgüner'den sergideki ürünler hakkında bilgi aldılar.

(EMR-Y)



15.05.2017 20:27:56 TSI

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