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Polat: Malatyalıların yüzü güldü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:29
Polat: Malatyalıların yüzü güldü

MALATYA (İHA) - Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasının tüm şehri sevince boğduğunu söyledi.
"Hemşerilerimizin yüzü güldü" diyen Başkan Polat, Malatyalıların yağmur çamur demeden takımının arkasında durduğu için bu başarıyı hakettiğini söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un son maçın ardından Süper Lig'e çıktığını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, bu büyük başarıyla şehrin de çehresinin değiştiğini söyledi. Malatyalıların başarıyla birlikte yüzünün güldüğünü söyleyen Başkan Polat, "Malatyalılar yağmur çamur demeden takımının arkasında durdu. Bu nedenle bu şehir başarıyı haketti" dedi.
Teknik ekibin sezonun başından beri şampiyonluk parolasıyla sahaya çıktığını belirten Başkan Polat, "Bazı maçlarda yüreğimiz ağzımıza geldi. Bazı maçları izlerken hop oturup hop kalktık. Sonuç olarak yüzü gülen taraf biz olduk. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.
(CÖ-Y

15.05.2017 20:29:01 TSI
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