Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Şehit evine yaziye ziyareti
(Fotoğraflı)
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın ailesine taziyede bulundu.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile birlikte Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın ailesine taziyede bulundu. Ziyarette Kaymakam Mitat Gözen ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'da hazır bulundu.
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ziyarette Şehidin babası Hasan Karaman, anne Mine Karaman, kardeşi Mehmet Akif Karaman'a başsağlığı diledi.
Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyarette İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptırdığı duanın ardından Bakan Ersoy ilçeden ayrıldı.
(SŞ-BÖ)
15.05.2017 23:02:47 TSI
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