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Yapraklı Yaylası gençlerin enerjisi ile doldu taştı



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç "Gençlik Şöleni"nde şarkılar söyledi, oyunlar oynadı ve kazanların başına geçerek gençlere ikramlarda bulundu.

Akademik takvimin sona gelmesini fırsat bilen Çankırı Belediyesi, gençlerin unutulmaz bir gün geçirebilmesi için Gençlik Şöleni düzenledi. Yapraklı Yaylası'nda gerçekleştirilen şölende gençler çeşitli aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi. Büyük coşkunun yaşandığı şölene üniversiteli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Üniversiteli Kız Öğrenciler Koordinasyon Merkezince düzenlen Gençlik Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında gençler, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma, çuval gibi yarışlarda performans sergiledi.

Gençlerle birlikte vakit geçiren Belediye Başkanı İrfan Dinç, onlarla şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Daha sonra kazanların başına geçen Dinç, gençlere etli pilav ikram etti.



"Gençlerin enerjisi bize daha fazla güç verecek"

Gençlere seslenen Başkan Dinç, "Sizler bizim geleceğimizin kutup yıldızısınız. Bizim hayal ettiklerimizi gerçekleştirecek ve insanlığın unuttuğu değerleri yeniden hatırlatacak olanlarsınız. İnanıyorum ki Gençlik Şöleni ile burada meydana getirdiğiniz iklim dirilişimize, uyanışımıza vesile olacaktır. Bugün attığımız adımlar sizlerin gelecekte daha huzurlu, müreffeh olmasının da önünü açacaktır. Geçmişte bizim sahip olamadığımız imkânlara siz bugün sahipsiniz ve daha fazlasına da sahip olacaksınız. Çankırı'da yeniliği, değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşıyoruz, yaşayacağız ve bunu da siz gençlerle omuz omuza yapacağız. Şölen vesilesi ile gençlerimizin bitmez tükenmez enerjisi bize de sirayet etti. Bu enerji ve dinamizm, hizmetlerimizi gerçekleştirme yolunda bize daha fazla güç verecek" diye konuştu.

(CD-SLH)



16.05.2017 05:02:12 TSI

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