YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AEÜ 2016-2O17 Mezunları Ahilik Yemini İle Kep Attı

AEÜ 2016-2O17 Mezunları Ahilik Yemini İle Kep Attı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi 2016-2017 Akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversite Rektörü Vatan Karakaya, tören alanında yaptığı konuşmada her başlangıcın bir sona, her sonun da yeni bir başlangıca kapı açtığını ifade etti.

Öğrencilerin yeni sorumluluklar kazandıklarını anlatan Karakaya, "Ülkemizin 15 Temmuz'da maruz kaldığı hain kalkışmada yaşamış olduğu ihanetin karşısındaki en etkili kitle siz eğitimli gençlerdir.

Milletimizin geleceğine, devletimizin bekasına göz diken içerden ve dışardan gelen tüm hain planlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Eğitimini aldığınız alanlarda en iyi olmanın çabası içerisinde gayret göstermelisiniz. Alanınızdaki becerileri Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisi olan Ahilik anlayışı içerisinde uygulayınız ve bu sene uygulayacağımız Ahilik yeminine sadık kalınız."dedi.

Ahi Evran Üniversitesi olarak hedeflerinin dünya ile yarışabilir öğrenci yetiştirmek olduğunu belirten Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık, mezuniyetiniz kutlu olsun. 41 üniversite arasından seçilen 5 pilot üniversiteden biri olmamız, ikincisi ise 'Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemini' üniversitemizde pilot olarak başlatmış olmamızdır. Pilot üniversite projesiyle Türkiye yüksek öğretimine yön verilecek, Kalite Güvence sistemiyle de Türkiye Eğitim Sistemine yön verilecektir.

Bizlere genç, tecrübesiz ve heyecanlı birer öğrenci olarak emanet ettiğiniz evlatlarınızı, sizlere olgun, kendine güvenen ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak teslim etmenin gururunu yaşıyoruz."

Mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Gençlerin doğru eğitilmesi üniversitelerin üzerine düşen önemli bir görevdir. Üniversite ve şehir bütünleşmesine özellikle çaba göstermeliyiz, her alanda şehir ve üniversite iç içe olmalı. Artık Kırşehir ile üniversitenin de bütünleştiğini söyleyebiliriz. Biz bu konuda daha da ileri gitmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırşehir öğrenciler için yaşanabilir bir şehir."

Ahilik ve değerlerinin öğrencilere iyi aşılanması gerektiğini anlatan AK Parti Milletvekili Mikail Arslan'ın konuşmasının ardından AEÜ öğrencileri Ahilik yemini yaparak kep attı.

Üniversite 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni açılış programına Milletvekili Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ile birlikte öğretim elamanları ve çok sayıda aile katıldı.

(EÖ-AÖ-Y)



16.05.2017 08:16:18 TSI

NNNN