ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkesir'de 15 bin istihdam sözü tamam

16 Mayıs 2017 Salı, 08:42
Balıkesir'de 15 bin istihdam sözü tamam
Balıkesir'de 15 bin istihdam sözü tamam
- İşsizlik bitene kadar durmak yok yola devam

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine, Balıkesir Sanayi Odası'nın öncülüğünde hedeflenen sayının üzerine ulaşılarak 16 bin 264 kişiye yeni istihdam sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7 Şubat 2016 tarihinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Ülke genelinde 2017 yılı içerisinde 2 milyon kişinin istihdam edilmesi hedefini belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir için de 15 bin kişilik ilave istihdam hedefi belirlemişti. Balıkesir Sanayi Odamızın öncülüğünde, belirlenen hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla 7 Mart 2017 tarihi itibariyle 16 bin 264 kişiye yeni iş istihdamı sağlandı. Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Balıkesir Ticaret Odası Başkanı İsmail Uğur'u ziyaret eden Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Muhammed Sıddık Polat , İl Müdür Yardımcıları Şeref Karaca ve Bekir Çelebi istihdam konusunda son verileri Başkan İsmail Uğur ile paylaştılar. Başkan Uğur görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede "Hedeflenen istihdam rakamlarına ulaşılmasında, ülke ekonomimizin desteklenmesinde emeği geçen Balıkesir Valimiz Sayın Ersin Yazıcı başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'a, Balıkesirimizin tüm belediye başkanlarına, Balıkesir deki Oda ve Borsalarımızın değerli başkanlarına, Esnaf Odalarımızın sayın başkanına ve kıymetli yöneticilerine, tüm sanayicilerimize ve Balıkesir iş dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Yapılan fedakarlıkların farkında olarak, devletimizin destekleriyle her zaman hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye için, tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
(OF-

16.05.2017 08:42:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gönen Sanayi üssü olmaya aday
YEREL

GÖNEN SANAYİ ÜSSÜ OLMAYA ADAY
Balıkesir'e 15 Temmuz ödülü
YEREL

BALIKESİR'E 15 TEMMUZ ÖDÜLÜ
Başkan Kafaoğlu'ndan annelere jest
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU'NDAN ANNELERE JEST
Özel öğrenciler Polis oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER POLİS OLDU
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi
YEREL

AYVALIK MHP'DE MEHMET KABAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi
YEREL

BURHANİYELİ ÇİFTÇİLERİ, BAŞKAN UĞUR SEVİNDİRDİ
Mahalle Ligi'nin Şampiyonları İngiltere'de
YEREL

MAHALLE LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI İNGİLTERE'DE
Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL

BURHANİYELİ ÇEVRECİLER, ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Burhaniye'de yerli ürünler pazarda yerini aldı
YEREL

BURHANİYE'DE YERLİ ÜRÜNLER PAZARDA YERİNİ ALDI
Burhaniye'de ebru sergisi açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE EBRU SERGİSİ AÇILDI
Burhaniye'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
YEREL

BURHANİYE'DE YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR
EHEM'in öğrenme şenlikleri her yerde
YEREL

EHEM'İN ÖĞRENME ŞENLİKLERİ HER YERDE
Üniversitelilere İŞKUR eğitimi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERE İŞKUR EĞİTİMİ
Burhaniye'de Çiftçiler Günü'ne kahvaltılı kutlama
YEREL

BURHANİYE'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NE KAHVALTILI KUTLAMA
Ayvalık sebze ve meyveciler anneleri unutmadı
YEREL

AYVALIK SEBZE VE MEYVECİLER ANNELERİ UNUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, Yusuf Müdür'ü kendisinin vurmadığını kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"POLİSİM BEN, MÜDÜRÜMÜ NASIL ÖLDÜRÜRÜM"

 1
  • 2 "Çünkü Erdoğan Rusya'dan şüpheleniyor"
  • 3 "Trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor görüşme"
  • 4 Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu