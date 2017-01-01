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Balıkesir'de 15 bin istihdam sözü tamam

- İşsizlik bitene kadar durmak yok yola devam



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine, Balıkesir Sanayi Odası'nın öncülüğünde hedeflenen sayının üzerine ulaşılarak 16 bin 264 kişiye yeni istihdam sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7 Şubat 2016 tarihinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Ülke genelinde 2017 yılı içerisinde 2 milyon kişinin istihdam edilmesi hedefini belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir için de 15 bin kişilik ilave istihdam hedefi belirlemişti. Balıkesir Sanayi Odamızın öncülüğünde, belirlenen hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla 7 Mart 2017 tarihi itibariyle 16 bin 264 kişiye yeni iş istihdamı sağlandı. Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Balıkesir Ticaret Odası Başkanı İsmail Uğur'u ziyaret eden Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Muhammed Sıddık Polat , İl Müdür Yardımcıları Şeref Karaca ve Bekir Çelebi istihdam konusunda son verileri Başkan İsmail Uğur ile paylaştılar. Başkan Uğur görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede "Hedeflenen istihdam rakamlarına ulaşılmasında, ülke ekonomimizin desteklenmesinde emeği geçen Balıkesir Valimiz Sayın Ersin Yazıcı başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'a, Balıkesirimizin tüm belediye başkanlarına, Balıkesir deki Oda ve Borsalarımızın değerli başkanlarına, Esnaf Odalarımızın sayın başkanına ve kıymetli yöneticilerine, tüm sanayicilerimize ve Balıkesir iş dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Yapılan fedakarlıkların farkında olarak, devletimizin destekleriyle her zaman hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye için, tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(OF-



16.05.2017 08:42:36 TSI

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