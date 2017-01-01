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Balıkesir'e 15 Temmuz ödülü

16 Mayıs 2017 Salı, 08:46
Balıkesir'e 15 Temmuz ödülü
Balıkesir'e 15 Temmuz ödülü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın tanıtılması kapsamında Türkiye genelinde yapılan yarışmalar sonuçlandı. Yarışmalara Balıkesir adına katılan öğretmen ve öğrencinin 15 Temmuz ve Şehitler konulu eserleri Türkiye Birincisi olma başarısı gösterdi.
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan eğlenceli bir eğitim sitesi olan Eğitim Bilişim Ağı'nın tanıtılması kapsamında yapılan "Çocuk ve Oyun" konulu EBA Kadraj 3. Fotoğraf, "Mülteciler ve Kardeşlik" konulu EBA Çizgi 2.Karikatür ve "15 Temmuz ve Şehitler" konulu EBA Resim yarışmaları sonuçlandı. Balıkesir 81 il arasından toplam 4 ödül alarak Türkiye Birincisi oldu.
"15 Temmuz ve Şehitler" konulu EBA Resim yarışmaları öğretmen ve öğrenciler, milli irade, demokrasi, vatan, ordu- millet, şehadet, ilk kurşun, kahramanlık, bayrak konularına resim yoluyla bakış açıları yansıttığı yarışmada Mustafa Erçetin Ortaokulu Öğretmeni Önder Önerbay Öğretmen kategorisinde Türkiye 1.si, Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Batuhan Çetin öğrenci kategorisinde Türkiye 1.si oldu.
"Mülteciler ve Kardeşlik" konulu EBA yarışmasında Altıeylül Plevne Ortaokulu öğretmeni Gülcan Çilingiroğlu Aksakal Türkiye 2.'si, Karesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Ağaoğlu Türkiye 3.'sü oldu.
(HT

16.05.2017 08:46:00 TSI
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