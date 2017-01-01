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Vali Aktaş, GÖRBİR ile yemekte bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği'ne (GÖRBİR) yemek verdi.

Vali İlhami Aktaş tarafından Topuzluhan da düzenlenen akşam yemeğine AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, GÖRBİR Dernek Başkanı Erol Mutlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve GÖRBİR üyeleri katıldı.

Düzenlenen yemekte konuşma yapan GÖRBİR dernek başkanı Erol Mutlu, "Engelliler haftası nedeniyle bizleri yalnız bırakmayan Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Nevşehir'de bizlere çok büyük destekler veriliyor. Bizlere desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederim" dedi.

AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz'de konuşmasında, "Yüreği güzel, kendileri özel kardeşlerimiz, sevginin, vefanın güzel örneğini insanlığa gösteriyor. En büyük engel sevgisizliktir. Yaratılanı severiz, Yaradan dan ötürü, sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.Özel insanlarımız, insanlığa emanettir" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada özel insanlarımız ile bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sizlerin sorunları bizlerin sorunlarıdır. Bizleri en küçük sıkıntınızda hiç çekinmeden arayıp, ziyaret edip dertlerinizi paylaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

(COŞ-AÖ-Y)



16.05.2017 09:10:12 TSI

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