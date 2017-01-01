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AFAD ve UMKE eğitim tatbikatı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri, birlikte saha tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikata AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Ülkede yaşanacak olası afet durumlarında etkin, hızlı ve profesyonel kurtarma hizmeti verebilmek, afet ve acil yardım müdahale potansiyelini arttırmak maksadıyla tatbikat gerçekleşti.

Tatbikat, Kırklareli'ne bağlı Kavaklı Beldesi Gazi Osman Paşa Göçmen Misafir ve Konukevi mevkinde yapıldı. Sahada uygulamalı olarak yapılan tatbikatında kuyuya inme ve yükseğe çıkma eğitimleri verildi.

(KA-MEF-Y)



16.05.2017 09:10:27 TSI

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