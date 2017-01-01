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Türk ve Bulgar kafileden Longoz Ormanları Milli Parkına ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 09:13
Türk ve Bulgar kafileden Longoz Ormanları Milli Parkına ziyaret
Türk ve Bulgar kafileden Longoz Ormanları Milli Parkına ziyaret

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Engelliler Haftası münasebetiyle Kırklareli İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, yarısı Bulgar vatandaşı olan yaklaşık 120 engelli tarafından ziyaret edildi.
Geziye Türkiye Sakatlar Derneği liderliğinde ülkemizin değişik yörelerinden ve Bulgaristan'dan gelen engellilerin katıldı. Kırklareli Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki İğneda Longoz Ormanları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezinde ağırlandı. Alanı ziyaret edemeyen engellilerin canlı kamera görüntülerinden faydalanmasına imkan tanıyan izleme sisteminin hizmet verdiği milli park ziyaretçi merkezinde personel tarafından konuklar bilgilendirildi. Misafirler duvar panolarına yansıtılan sulak alanların canlı görüntüleri eşliğinde üç boyutlu arazi maketi, tahnitler ve basılı materyallerden faydalandı.
(KA-MEF-Y)

16.05.2017 09:13:14 TSI
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