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Yüreğir çiftçisi, "Dünya Çiftçiler Günü" buluşmasına katıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası üyeleri, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, Ankara Tandoğan Meydanı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen onbinlerce çiftçiyle birlikte kutladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin organize ettiği geniş katılımlı buluşmaya katılmak üzere, Yüreğir Ziraat Odası'nın tahsis ettiği otobüsle gece yola çıkan 50 çiftçi, Pazar sabahı Ankara'da oldu. Öncelikle Anıtkabir'i ziyaret eden Yüreğir çiftçileri, daha sonra toplantının yapılacağı Tandoğan Meydanı'na geçti. Burada 81 ilden gelen üreticilerle buluşan çiftçiler, Çukurova tarımının sorunlarını, taleplerini, Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara'da dile getirdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Türk çiftçisinin, Ankara'daki geniş katılımlı toplantı ile ilgili makamlara çok güçlü bir mesaj verdiğini belirten Doğan, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece sesimiz daha gür çıkar. Çiftçinin yaşadığı sorunları, taleplerimizi bu şekilde ilgili yerlere çok daha kolay iletebiliriz. Tandoğan'daki buluşma da bu açıdan oldukça önemliydi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, çiftçimizin yaşadığı sorunları tek tek dile getirdi. Kendisine Yüreğir çiftçisi adına teşekkür ediyorum. Umarız üreticilerimizin sesi bu kez gerekli yerlere ulaşır ve çiftçi artık üvey evlat muamelesi görmekten kurtulur" dedi.

(ELF-Y)



16.05.2017 09:14:51 TSI

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