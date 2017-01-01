ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüreğir çiftçisi, "Dünya Çiftçiler Günü" buluşmasına katıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 09:14
Yüreğir çiftçisi, "Dünya Çiftçiler Günü" buluşmasına katıldı
Yüreğir çiftçisi, "Dünya Çiftçiler Günü" buluşmasına katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Ziraat Odası üyeleri, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, Ankara Tandoğan Meydanı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen onbinlerce çiftçiyle birlikte kutladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin organize ettiği geniş katılımlı buluşmaya katılmak üzere, Yüreğir Ziraat Odası'nın tahsis ettiği otobüsle gece yola çıkan 50 çiftçi, Pazar sabahı Ankara'da oldu. Öncelikle Anıtkabir'i ziyaret eden Yüreğir çiftçileri, daha sonra toplantının yapılacağı Tandoğan Meydanı'na geçti. Burada 81 ilden gelen üreticilerle buluşan çiftçiler, Çukurova tarımının sorunlarını, taleplerini, Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara'da dile getirdi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Türk çiftçisinin, Ankara'daki geniş katılımlı toplantı ile ilgili makamlara çok güçlü bir mesaj verdiğini belirten Doğan, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece sesimiz daha gür çıkar. Çiftçinin yaşadığı sorunları, taleplerimizi bu şekilde ilgili yerlere çok daha kolay iletebiliriz. Tandoğan'daki buluşma da bu açıdan oldukça önemliydi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, çiftçimizin yaşadığı sorunları tek tek dile getirdi. Kendisine Yüreğir çiftçisi adına teşekkür ediyorum. Umarız üreticilerimizin sesi bu kez gerekli yerlere ulaşır ve çiftçi artık üvey evlat muamelesi görmekten kurtulur" dedi.
(ELF-Y)

16.05.2017 09:14:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Annelere ücretsiz makyaj
YEREL

ANNELERE ÜCRETSİZ MAKYAJ
Adana'da silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI
Kozan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
YEREL

KOZAN HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEN YIL SONU SERGİSİ
Vefa Sen'den &quot;Vefalı Aileler Buluşuyor&quot; etkinliği
YEREL

VEFA SEN'DEN "VEFALI AİLELER BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİ
Kozan'da &quot;Çocuk Aklı Çocuk Haklı&quot; projesi
YEREL

KOZAN'DA "ÇOCUK AKLI ÇOCUK HAKLI" PROJESİ
&quot;3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu&quot;
YEREL

"3. ULUSLARARASI ADANA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU"

Adana'daki cinayet davası
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Vali Demirtaş, SGK heyetini ağırladı
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, SGK HEYETİNİ AĞIRLADI
HDP'li Beştaş'ın talimatla savunması alınacak
YEREL

HDP'Lİ BEŞTAŞ'IN TALİMATLA SAVUNMASI ALINACAK

Büyükelçi Sipahui: &quot;Kosova'nın Türkiye gibi çok büyük bir dostu var&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ SİPAHUİ: "KOSOVA'NIN TÜRKİYE GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR DOSTU VAR"
Ceyhan Cemevinin temeli atıldı
YEREL

CEYHAN CEMEVİNİN TEMELİ ATILDI
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Kırım Türkleri, Ceyhan'da Tepreş Şöleni düzenledi
YEREL

KIRIM TÜRKLERİ, CEYHAN'DA TEPREŞ ŞÖLENİ DÜZENLEDİ
Bosna Hersek, Türk yatırımcı bekliyor
YEREL

BOSNA HERSEK, TÜRK YATIRIMCI BEKLİYOR
Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu Adana'da
YEREL

KOSOVA BÜYÜKELÇİSİ AVNİ SPAHİU ADANA'DA
Özel çocuklar festivalde gönüllerince eğlendi
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR FESTİVALDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI
Çukurova Üniversitesi masa tenisinde şampiyon
YEREL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON
Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL

ADANA'DA GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
AKYED'den eğitime destek kermesi
YEREL

AKYED'DEN EĞİTİME DESTEK KERMESİ
Kozan'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL

KOZAN'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
40 yıl sonra buluştular
YEREL

40 YIL SONRA BULUŞTULAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, Yusuf Müdür'ü kendisinin vurmadığını kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"POLİSİM BEN, MÜDÜRÜMÜ NASIL ÖLDÜRÜRÜM"

 1
  • 2 "Çünkü Erdoğan Rusya'dan şüpheleniyor"
  • 3 "Trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor görüşme"
  • 4 Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu