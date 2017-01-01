ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlıkçıların üst öğrenim listesi güncellendi, nöbet sorunu çözüldü

16 Mayıs 2017 Salı, 09:14
Sağlıkçıların üst öğrenim listesi güncellendi, nöbet sorunu çözüldü
Sağlıkçıların üst öğrenim listesi güncellendi, nöbet sorunu çözüldü
-Sağlık-Sen'in girişimleri sonucu ASPB nöbet listesinde geri adım atıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlık ve sosyal güvenlik çalışanları için Sağlık-Sen'in önemli kazanımlarından birisi olan üst öğrenim hakkının hayata geçtiğini ve ASPB nöbet listesinde geri adım atıldığını müjdeledi.

Sağlık Bakanlığının sağlıkçılar için üst öğrenim listesini güncellediğini açıklayan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Lisans tamamlamayı sağlık çalışanlarına kazandıran Sağlık-Sen, bazı bölümlerin üst öğrenim sayılmasında yaşanan sorunları da kısa bir süre önce YÖK ile çözüme kavuşturmuştu. Sağlık-Sen'in bu mücadelesinin devamı olarak da YÖK'ün üst öğrenim saydığı bölümlerle ilgili güncelleme yaptı. YÖK, güncellediği listeyi Sağlık Bakanlığına gönderdi. Bakanlık da, Sağlık-Sen'in kazanımı olan bu konuda, gereğinin yapılması için ilgili birimlere yazı gönderdi.
Bakanlık, YÖK'ün yazısı doğrultusunda üst öğrenim kabul edilecek bölümler hakkında güncelleme yapıldığını, listede belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden herhangi birinin bitirilmesi halinde Bakanlar Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda zam ve tazminatlardan faydalandırılması istendi. Bir sorunu daha çözen Sağlık-Sen olarak, üst öğrenimin sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

ASPB Nöbet Listesinde Geri Adım Atıldı
Sağlık-Sen'in mücadelesi sonucu ASPB nöbet listesinde geri adım atıldığını kaydeden Baki Karaer, "Sağlık-Sen, bu liste ile bu nöbet dönmez, demişti. Bakanlık, Sağlık-Sen'in girişimi ve mücadelesi sonucu nöbet genelgesinde geri adım attı. Gerçekçi olmayan nöbet genelgesi çıkarılmıştı. Sağlık-Sen olarak bakanlığa yazdığımız yazıda, genelgedeki hususların gerçekle bağdaşmadığını, getirilen kısıtlamaların nöbet tutmayı zorlaştırdığını ve sorunu çözmeyeceğini ifade ederek, çalışanların sesine kulak verilmesini istemiştik.

Bakanlık, geçen süre zarfında talebimizi dikkate alarak, genelgede Sağlık-Sen'in talebi doğrultusunda değişiklikler yaptı. Sağlık-Sen'in kazanımı olan nöbet genelgesi değişikliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
(MB-Y)

16.05.2017 09:14:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şairler Didim'de 8. kez buluşuyor
YEREL

ŞAİRLER DİDİM'DE 8. KEZ BULUŞUYOR
Aydın Uluslararası Darbe Sempozyumuna ev sahipliği yapacak
YEREL

AYDIN ULUSLARARASI DARBE SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Köşk'te Robotik Kodlama şenliği
YEREL

KÖŞK'TE ROBOTİK KODLAMA ŞENLİĞİ
K Parti'li Savaş'tan vatandaşlara yapılandırma müjdesi
YEREL

K PARTİ'Lİ SAVAŞ'TAN VATANDAŞLARA YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS DÖNEMİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİNDEN ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK
Aydın'ı sarsan bir düğün kazası daha
YEREL

AYDIN'I SARSAN BİR DÜĞÜN KAZASI DAHA
Söke'de Karadeniz horonu ve Ege zeybeği 15. kez buluştu
YEREL

SÖKE'DE KARADENİZ HORONU VE EGE ZEYBEĞİ 15. KEZ BULUŞTU
Şampiyon ADÜ, Türkiye'yi Portekiz'de temsil edecek
YEREL

ŞAMPİYON ADÜ, TÜRKİYE'Yİ PORTEKİZ'DE TEMSİL EDECEK
Başkan Erol, yürüyüş sonunda karanfil dağıttı
YEREL

BAŞKAN EROL, YÜRÜYÜŞ SONUNDA KARANFİL DAĞITTI
Aydın'da yenidoğan bakımı eğitimi düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA YENİDOĞAN BAKIMI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Didim'de eğitimli zeytinciler belgelerini aldı
YEREL

DİDİM'DE EĞİTİMLİ ZEYTİNCİLER BELGELERİNİ ALDI
Ülkücü gençlerden şehit aileleri ve huzurevine ziyaret
YEREL

ÜLKÜCÜ GENÇLERDEN ŞEHİT AİLELERİ VE HUZUREVİNE ZİYARET
Didim Engelsiz Festivali renkli görüntülerle sona erdi
YEREL

DİDİM ENGELSİZ FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ
Gıda sektöründe yenilikçi fikirler geleceğe taşınıyor
YEREL

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ FİKİRLER GELECEĞE TAŞINIYOR
Başkan Akın'ın Engelliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN AKIN'IN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Engelli annelerinden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür
YEREL

ENGELLİ ANNELERİNDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Bahar aylarında saman nezlesine dikkat
YEREL

BAHAR AYLARINDA SAMAN NEZLESİNE DİKKAT
Rezzan Kiraz'ı Medine'den sonra en çok Afrodisias etkiledi
YEREL

REZZAN KİRAZ'I MEDİNE'DEN SONRA EN ÇOK AFRODİSİAS ETKİLEDİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Ankara'daki finallerde Aydın'dan iki okul Türkiye 3.'sü oldu
YEREL

ANKARA'DAKİ FİNALLERDE AYDIN'DAN İKİ OKUL TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU
Aydınlı marangozlar yeniden yapılandırma sorununun çözülmesini bekliyor
YEREL

AYDINLI MARANGOZLAR YENİDEN YAPILANDIRMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR
Başkan Çerçioğlu kadın işçilerle çilek topladı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU KADIN İŞÇİLERLE ÇİLEK TOPLADI
Nazilli Belediyesi Güzelköy'e çok amaçlı sosyal alan kazandırıyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ GÜZELKÖY'E ÇOK AMAÇLI SOSYAL ALAN KAZANDIRIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, Yusuf Müdür'ü kendisinin vurmadığını kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"POLİSİM BEN, MÜDÜRÜMÜ NASIL ÖLDÜRÜRÜM"

 1
  • 2 "Çünkü Erdoğan Rusya'dan şüpheleniyor"
  • 3 "Trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor görüşme"
  • 4 Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu