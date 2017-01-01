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Sağlıkçıların üst öğrenim listesi güncellendi, nöbet sorunu çözüldü

-Sağlık-Sen'in girişimleri sonucu ASPB nöbet listesinde geri adım atıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlık ve sosyal güvenlik çalışanları için Sağlık-Sen'in önemli kazanımlarından birisi olan üst öğrenim hakkının hayata geçtiğini ve ASPB nöbet listesinde geri adım atıldığını müjdeledi.



Sağlık Bakanlığının sağlıkçılar için üst öğrenim listesini güncellediğini açıklayan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Lisans tamamlamayı sağlık çalışanlarına kazandıran Sağlık-Sen, bazı bölümlerin üst öğrenim sayılmasında yaşanan sorunları da kısa bir süre önce YÖK ile çözüme kavuşturmuştu. Sağlık-Sen'in bu mücadelesinin devamı olarak da YÖK'ün üst öğrenim saydığı bölümlerle ilgili güncelleme yaptı. YÖK, güncellediği listeyi Sağlık Bakanlığına gönderdi. Bakanlık da, Sağlık-Sen'in kazanımı olan bu konuda, gereğinin yapılması için ilgili birimlere yazı gönderdi.

Bakanlık, YÖK'ün yazısı doğrultusunda üst öğrenim kabul edilecek bölümler hakkında güncelleme yapıldığını, listede belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden herhangi birinin bitirilmesi halinde Bakanlar Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda zam ve tazminatlardan faydalandırılması istendi. Bir sorunu daha çözen Sağlık-Sen olarak, üst öğrenimin sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.



ASPB Nöbet Listesinde Geri Adım Atıldı

Sağlık-Sen'in mücadelesi sonucu ASPB nöbet listesinde geri adım atıldığını kaydeden Baki Karaer, "Sağlık-Sen, bu liste ile bu nöbet dönmez, demişti. Bakanlık, Sağlık-Sen'in girişimi ve mücadelesi sonucu nöbet genelgesinde geri adım attı. Gerçekçi olmayan nöbet genelgesi çıkarılmıştı. Sağlık-Sen olarak bakanlığa yazdığımız yazıda, genelgedeki hususların gerçekle bağdaşmadığını, getirilen kısıtlamaların nöbet tutmayı zorlaştırdığını ve sorunu çözmeyeceğini ifade ederek, çalışanların sesine kulak verilmesini istemiştik.



Bakanlık, geçen süre zarfında talebimizi dikkate alarak, genelgede Sağlık-Sen'in talebi doğrultusunda değişiklikler yaptı. Sağlık-Sen'in kazanımı olan nöbet genelgesi değişikliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



16.05.2017 09:14:59 TSI

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