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Aydın Uluslararası Darbe Sempozyumuna ev sahipliği yapacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26-28 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek "27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Sempozyumuna" ev sahipliği yapacak.



ADÜ; içinde bulunduğumuz dönemde artan şiddet ve totaliter eğilimlerin gölgesinde demokrasinin insan hak ve özgürlükleri, bireyin saygınlığı ve toplumsal barış açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunu akademik ortamda hatırlamak ve hatırlatmak adına 26-28 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek "27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Sempozyumuna" ev sahipliği yapacak.



Adnan Menderes Üniversitesinin kuruluşunun 25. yılında Sempozyum Onursal Başkanlığını Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'ın üstlendiği Uluslararası Darbe Sempozyumunda 27 Mayıs 1960'da başlayan darbeler tarihi akademik olarak ele alınacak. Bircan, yaptığı açıklamada; "Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'ten bugüne kadar her dönemde darbelerle sınanan bir milletin evlatları olarak 15 Temmuz 2016 gecesi ile artık bu acı tecrübeleri geride bırakıp "Millet Egemenliği" yolunda önemli adımlar atmış durumdayız. Bu bağlamda genç ve dinamik Cumhuriyetimizin demokrasi uğruna en önemli kayıplarından olan Demokrasi Şehidimiz Merhum Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü topraklarda, O'nun adını taşıyan Üniversitenin mensupları olarak demokratik toplum yapısını ve demokrasi kültürünü her zaman önemsedik. Bu noktada aylardır titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın sonuçlarını alacağımız Uluslararası Darbe Sempozyumuna, siz değerli basın mensuplarımızın katılımı son derece önem taşımaktadır" dedi.



Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumun açılış töreni 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 10.00'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Mısır eski Cumhurbaşkanı Adayı Ayman Nour'ın katılımıyla düzenlenecek. Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleşecek açılış töreninin ardından sempozyum, eş zamanlı oturum ve panellerle 3 gün boyunca devam edecek. Cuma günü düzenlenecek özel oturumda ise "Arap Baharı sürecinde Mısır: Demokrasiye Darbe" konusu değerlendirilecek. Atölye çalışmalarıyla da zenginleşecek Sempozyumun Bilim Kurulunda, 9'u yurt dışından olmak üzere 33 akademisyen bulunuyor.



Bununla beraber Uluslararası Darbe Sempozyumunda "Demokrasi Nedir, Demokrat Toplum Nasıl Oluşur, Birey Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Adalet ve Toplumsal Eşitlik, Adil Yönetim Esasları, Darbe Olgusu, Darbeciliğin Sosyolojik Analizi, Hukuksal Boyutta Darbe ve Darbeciler, Tarihte Yaşanmış Darbe Girişimleri ve Sonuçları, Darbenin Sosyolojik Ve Psikolojik Sonuçları, Darbeye Karşı Bilimsel Bazda Alınabilecek Tedbirler, Terör Darbe İlişkisi, Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Darbe ve Darbeci Zihniyet, Darbeler ve Ekonomik Etkileri, Toplumsal Algı Oluşturmada Medyanın Rolü, Basın Özgürlüğü Uluslararası Operasyonlar ve Darbe, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Dış Basında Yansımaları" konuları ele alınacak.

(MB-Y)



16.05.2017 09:15:36 TSI

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