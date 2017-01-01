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Şairler Didim'de 8. kez buluşuyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 'Şairler Şiir Şölenlerinin' 8.'si 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Didim'de gerçekleştiriliyor.

Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin muhtelif il ve ilçelerinden 120 şair19 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinden itibaren otellerine yerleşecekler. Tanışma kokteylinin ardından gece şairler şiirlerini okuyacaklar. Yeni yazdıkları kitaplarını birbirleriyle paylaşacaklar. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren tekne turuna çıkacak olan şairler, Didim'in bakir koylarını gezecekler. Teknede de kurulan ses düzeni ile şiirlerini paylaşacaklar. Tekne turu dönüşünden sonra gece tekrar şiirlerini okumaya devam edecekler, şiir ve şiir teknikleri üzerinde çalışmalar yapacaklar. 21 Mayıs Pazar günü sabah kahvaltılarından sonra birbirleriyle vedalaşarak ayrılacaklardır. Bu etkinliğimiz gelecek yıllarda da devam edecek" dedi.

(MB-Y)



16.05.2017 09:18:11 TSI

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