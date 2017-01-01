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Annelere ücretsiz makyaj



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Optimum Alışveriş Merkezi, Anneler Günü'nü ücretsiz makyaj etkinliği ile kutladı.

AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanını adeta güzellik salonuna dönüştüren ünlü kozmetik markaları, hafta sonu boyunca süren etkinlikte ücretsiz cilt analizi, parfüm ve makyaj uygulamaları gerçekleştirdi. Güzellik uzmanları, makyaj ve cilt bakımı konularında ziyaretçilere önemli tüyolar da verdi.

Ayrıca, aktiviteye katılan markalara ait mağazalarda, binlerce çeşit kozmetik ürünü etkinlik süresince cazip fırsatlarla satışa sunuldu.

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Optimum girişinde ziyaretçilere 5 bin adet gül ve fesleğen fidesi dağıttı.

(ELF-Y)



16.05.2017 09:18:47 TSI

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