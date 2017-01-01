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Gönen Sanayi üssü olmaya aday



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Güler Kavak

BALIKESİR (İHA) - Gönen Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Faruk Bekarlar, Gönen'in önümüzdeki yıllarda sanayi üssü olmaya aday olduğunu söyleyerek, "2018 yılı sonlarına kadar gerek Gönen Deri OSB'de gerek Bandırma OSB'de boş parsel kalmayacak. Bölgemiz sanayi merkezi olmaya aday" dedi.

Gönen Kaymakamı ve Gönen Deri Karma OSB Başkanı olan Faruk Bekarlar, Bandırma ve Gönen OSB'nin tek çatı altına alınarak tek elden yönetileceğine inandığını söyledi. Bekarlar, "Kocaeli ve Tuzla'da metrekaresi 600-700 dolardan sanayi arsası tahsis edilirken, coğrafi konumu itibariyle sahip olduğu avantajlardan dolayı yatırımcıların ilgisini çeken Gönen Deri Karma İhtisas OSB ve Bandırma OSB'de metrekaresi 70-80 liradan sanayiciye arsa tahsis ediliyor. 2018 yılı sonuna kadar gerek Gönen Deri OSB'de gerekse Bandırma OSB'de boş parsel kalmayacak. Bölgemiz, sanayi merkezi olmaya aday" dedi.

Altyapısı ve arıtması hazır olan Gönen Deri Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği sanayi bölgeleri arasında yer alırken, Gönen Deri OSB Başkanı Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar haftada en az 3-4 müteşebbisin inceleme ve bilgi almak üzere kendilerine geldiğini açıkladı.

Gönen Deri Karma İhtisas Sanayi Bölgesine yatırımcının ilgi göstermesini "İstanbul Tuzla ile Kocaeli'deki sanayi bölgelerinde sanayi arsalarının metrekaresi 600 ile 700 dolardan başlarken, gerek ulaşım gerekse coğrafi konumu itibariyle yatırımcıya İstanbul ve Kocaeli'ni aratmayan Gönen ve Bandırma OSB'lerde ise arsa fiyatlarının 70 ile 80 liradan başladığını söyledi. Bandırma ve Gönen OSB'lerin birbirine rakip olmadığını vurgulayan Bekarlar, "Bandırma ve Gönen Organize Sanayi bölgelerinde yatırımcılarımıza çok uygun koşullarda arsa sunuluyor. 2018 yılı sonuna kadar her iki organize sanayi bölgesinde boş parsel kalmayacak. Bölgemize çok yoğun ilgi var ve Gönen'in önümüzdeki yıllarda bölgenin sanayi merkezi olacağına inanıyorum" dedi.

(GK-BD)



16.05.2017 09:22:17 TSI

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