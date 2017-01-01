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Nusaybin'de gençlik yürüyüşü yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihat Şayık

MARDİN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde gençlik yürüyüşü yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşü, hükümet konağı önünden başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşte çok sayıda genç ve öğrenci, ellerindeki Türk bayrakları ve okul flamalarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda Gençlik Hizmeti ve Spor İlçe Müdür Vekili Taner Karadağlı, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yürüyüş ve tören sona erdi.

(CŞ-AKK-Y)



16.05.2017 09:28:21 TSI

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