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Kahramanlık türküleri İzmit'te söylenecek

16 Mayıs 2017 Salı, 09:40
Kahramanlık türküleri İzmit'te söylenecek
Kahramanlık türküleri İzmit'te söylenecek

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit'te kahramanlık türküleri konseri düzenlenecek.
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen konserin 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde olduğu kaydedildi. Şef Kenan Serhat İnce yönetimindeki 85 kişilik Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde TRT sanatçısı Reyhan Ediş de konuk olacak. Belediye yetkilileri, ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm İzmitlileri davet ettiklerini dile getirdiler.
(İG-GY-Y)

16.05.2017 09:40:01 TSI
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