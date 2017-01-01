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Bünyan Dostları anneler için sekizinci defa yürüdü



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Bünyan Dostları Grubu Derneği Geleneksel Anneler günü doğa yürüyüşü yapıldı. Bu sene sekizincisi yapılan etkinlikle, Kayseri'den Bünyan'a kadar devam eden 25 kilometrelik parkur yaklaşık 7 saatte tamamlandı.

Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımı için çeşitli etkinlikler yapan Bünyan Dostları Grubu Derneğinin Geleneksel Anneler Günü yürüyüşüne yaklaşık 30 kişi katıldı. Sabah 8.00 da başlayan ve 3 etaptan oluşan doğa yürüyüşü yaklaşık 7 saat sürdü.

Bünyan Dostları Anneler Günü Doğa Yürüyüşü ile ilgili Bilgiler veren Dernek Başkanı Şener Serim, "Başta şehit anneleri olmak üzere Anneler gününü kutluyor hayatta olanlara uzun ömürler vefat edenlere rahmet diliyorum. Anneler günü vesilesi ile başlatmış olduğumuz Kayseri'nin dayanıklılık isteyen tek doğa yürüyüşünün sekizincisini yaptık. Doğa yürüyüşü öncesi bazı arkadaşlarımız kamp yaptılar. 14 Mayıs Pazar Sabah yaklaşık 30 arkadaşımızla başladığımız 25 KMlik parkuru tüm arkadaşlarımız tamamlayamadı. Kayseri'den başlayan yürüyüşümüz bağpınar, Ağırnas üzerinden Bünyan Atatürk anıtı önünde sona erdi. Yaklaşık 7 saat süren etkinliğimize katılan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sekizinci Anneler Günü doğa yürüyüşünü tamamlayan tek anne olan Neslihan İlhan Altıparmak da, "Bünyan Dostlarına çok teşekkür ediyorum, bu yürüyüşe daha önce de katılmıştım ama bu sene parkuru tamamlayan tek anne olmam beni ayrıca mutlu etti. Kendi annemim, tüm şehit annelerinin gününü kutluyorum'' diye konuştu.

Doğa yürüyüşünü tamamlayan Bünyan Dostları daha sonra seçtikleri 3 Bünyanlı anneye bir çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

(SK)



16.05.2017 09:40:09 TSI

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